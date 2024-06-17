Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та на роботі підозрюваних

У Хмельницькому правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За скоєне їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, повідомили 17 червня у пресслужбі поліції.

За даними слідства, двоє хмельничан за 3000 доларів виготовляли чоловікам призовного віку підроблені документи про наявність ІІ групи інвалідності, а також надавали консультації щодо порядку та місця перетину кордону.

Зловмисників затримали безпосередньо під час отримання грошей, а під час обшуків за місцями проживання та у приміщенні магазину, де вони працювали, поліцейські вилучили 3100 доларів і 5840 євро, мобільні телефони, компютерну техніку, медичну документацію та чорнові записи.

Обом чоловікам слідчі оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Розслідування триває.