Підозрюваних затримали одразу після отримання 13,2 тис. доларів хабара

На Хмельниччині колишнього військового та його спільника викрили на організації схеми ухилення від мобілізації. Підозрювані за хабарі знімали чоловіків із військового обліку завдяки звʼязкам у ТЦК. Про це повідомила 16 червня пресслужба Нацполіції України.

За даними слідства, підозрювані за гроші вирішували питання щодо оформлення документів про визнання військовозобов’язаних непридатними до служби в армії з подальшим зняттям із військового обліку. Спільники запевняли клієнтів, що мають знайомства у ТЦК та СП, тож зможуть домовитись із військовим командуванням.

«Свої послуги змовники оцінили у 13,2 тис. доларів. Їх затримали одразу після отримання обумовленої суми від клієнта. Наразі перевіряється версія про ймовірну співучасть інших людей», – зазначають правоохоронці.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.