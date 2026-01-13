На Хмельниччині під час буксирування трактор на смерть збив водія вантажівки
37-річний хмельничанин від отриманих травм загинув на місці
До теми
У селі Солобківці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Тракторист збив на смерть 37-річного водія вантажівки, який кріпив буксирувальний трос. Про це у вівторок, 13 січня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.
Аварія сталася 12 січня близько 11:15 у селі Солобківці Ярмолинецької громади. За даними слідства, 29-річний тракторист рухався заднім ходом у напрямку вантажівки MAN і збив 37-річного водія останньої, який у цей час фіксував буксирувальний трос.
Від отриманих травм хмельничанин загинув на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.