Ввечері 23 травня у селі Сутківці Ярмолинецької громади постраждали двоє чоловіків, які чистили колодязь, – вони отруїлися випарами чадного газу й почергово втрачали свідомість. Життя 43-річного місцевого жителя врятувати вдалося, втім його напарник загинув.

За інформацією рятувальників, інцидент на вулиці Героїв України стався близько 20:00. На спецлінію 101 надійшов виклик від медиків, які просили допомогти дістати тіло чоловіка з колодязя.

«На місці події вдалося з’ясувати, що 43-річний місцевий житель чистив криницю мотопомпою та втратив свідомість, тож йому на допомогу ринувся односельчанин. Він дістався до потерпілого та за допомогою мотузки, силами родичів, витягнув його без свідомості на поверхню. Родичі викликали “швидку” для реанімації. У цей же час рятівник сам втратив свідомість у криниці і вже тоді медики викликали рятувальників», – повідомляють у ГУ ДСНС.

38-річного потерпілого підняли на поверхню й почали реанімувати, проте чоловік помер.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Хмельницької області Інна Глега, правоохоронці кваліфікують справу, як нещасний випадок. Слідчі встановили, що місцеві жителі отруїлися випарами чадного газу, який утворився під час чистки криниці, оскільки вони використовували бензогенератор.