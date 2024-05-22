Щоб дістати загиблу, рятувальники розібрали частину колодязя

Трагедія сталася 21 травня у селі Волосянка Ужгородського району. 68-річна місцева мешканка впала у колодязь і загинула.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 22 травня, про зникнення жительки Волосянки правоохоронцям повідомив її син, який довгий час не міг додзвонитися до неї.

«На жаль, тіло жінки 1956 року народження було виявлено у колодязі, завглибшки 8 метрів, на території дворогосподарства. Фахівці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Великий Березний розібрали частину колодязя та вилучили загиблу», – інформують у ДСНС.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили кримінальне за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».