На Хмельниччині уламки збитих ракет пошкодили дахи та вікна у декількох будинках, а також залізничну колію. Крім того, уламки також спричинили пожежу на території виробничого підприємства.

Зазначимо, що росіяни атакували Хмельницьку область зранку у понеділок, 18 вересня. Очевидці у соцмережах повідомляли про вибухи близько 05:36 та 05:45. В цей час в області тривала повітряна тривога, оголошена о 05:00.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працює ППО. Згодом він уточнив, що постраждалих внаслідок атак немає, але уламки збитих ракет завдали матеріальних збитків.

«Внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Також уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи», – зазначив посадовець.

Зауважимо, що під час нічної ракетної атаки росіяни випустили по території України 17 ракет. Силам української ППО вдалося збити всі ворожі цілі.

Нагадаємо, раніше росіяни намагались завдати удару безпілотниками по Хмельниччині вночі 15 вересня. Тоді силам ППО також вдалося збити ворожі повітряні цілі, однак уламки збитого іранського безпілотника пошкодили 12 приватних будинків, котельню та школу в Хмельницькому районі.