Порушення норм поводження з відходами виявили на м'ясопереробному підприємстві в селі Грузевичі

На м'ясобійні у Хмельницькому районі виявили кишкову паличку. Бактерії містились на поверхнях, що безпосередньо контактують з м'ясом. Перевірку проводили на підприємстві «Агропродукт», яке постачає м'ясо до шкіл, дитсадків та медзакладів. За порушення правил поводження з відходами підприємству загрожує штраф.

Про результати перевірки Держпродспоживслужба Хмельниччини повідомила у вівторок, 5 липня. Зазначається, що на підприємстві «Агропродукт» у селі Грузевиця ветеринарний лікар виявив суттєві порушення гігієнічних норм поводження з відходами. Це підприємство є постачальником м’ясної продукції до харчоблоків освітніх та медичних закладів Хмельницького.

«За результатами лабораторних досліджень Хмельницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у змивах з поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, виявлено коагулазопозитивний стафілокок, бактерії групи кишкової палички», – йдеться у повідомленні. При потраплянні в організм людини такі бактерї можуть спричинити харчове отруєння.

Крім того, працівники підприємства проводили забій неідентифікованих тварин без будь-яких документів. Наразі діяльність бійні призупинена.

У Держпродспоживслужбі додають, що підприємству загрожує штраф 65 тис. грн.