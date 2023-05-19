Під час пожежі на птахофабриці біля Городенки згоріли 25 тисяч курчат
Рятувальники гасили пожежу приблизно дві години
У п'ятницю, 19 травня, у селі Серафинці, біля Городенки на Івано-Франківщині, загорівся дах одноповерхової будівлі птахоферми . У прес-службі ержавної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що повідомлення про пожежу отримали о 15:40, площа пожежі 1400 м². Станом на 17:28 вогонь ліквідували.
«За інформацією власників, у будівлі на момент пожежі було 25 тисяч курчат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі встановлюють причину виникнення пожежі», – повідомили у прес-службі ДСНС.
Фото ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
Село Серафинці розташоване за три кілометри від Городенки.
Зазначимо, що у січня 2023 року на зерновій сушарці на Львівщині згоріло 9 тонн насіння соняшника. Проте пожежникам вдалось врятувати приміщення сушарки.
Нагадаємо, що під час пожежі у львівській багатоповерхівці загинула жінка 1939 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 25 м2.