На острові Ла Пальма, що входить до архіпелагу Канарських островів, із 19 вересня безперестанку вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Лава досягає Атлантичного океану і поступово створює там платформу, площа якої вже зараз сягає 40 га, що приблизно дорівнює площі великої єгипетської піраміди в Гізі.

Зміни у береговій лінії острова Ла Пальма. Зображення: El Pais

Як пише іспанське видання El Pais, виверження вулкану змінило берегову лінію острова. Загалом за місяць лава пошкодила близько 700 га території острова і зруйнувала кілька тисяч будівель, що призвело до евакуації 7 тис. людей. Паво Лопез, представник національного географічного інституту Іспанії, каже, що доведеться перемалювати карту острова – не лише через можливу появу нового мису в Атлантичному океані, а й через зруйновані будівлі, дороги, інфраструктуру та зміни ландшафту. Окрім того, лава, що впадає в океан, змінює його глибину та рельєф дна, що в подальшому вплине на морську навігацію.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX