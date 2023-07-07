Агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування

Служби безпеки України повідомила про затримання агента ФСБ, який влаштувався працювати на оборонному заводі на Кіровоградщині. Як повідомили в прес-службі відомства, чоловік отримав від ФСБ завдання влаштуватися на роботу до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.

За даними слідства, йому вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому і майже одразу він розпочав збір розвідданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок.

За повідомленням, насамперед російський агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

Контррозвідники Служби безпеки затримали чоловіка, коли він приховано фотографував таємні документи.

За даними СБУ, місцевого жителя Кіровоградщини ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення, а у поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в РФ, де працював на різних підприємствах – згодом його перевели в «режим очікування» і відправили в Україну, де «активували» після лютого 2022 року.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування.

Зауважимо, що правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.