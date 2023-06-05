Злочинці вдало провели щонайменше дві схеми на 14 тис. доларів

Державне бюро розслідувань викрило посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соцпідтримки на Київщині, який допомагав ухилянтам уникнути призову. Він підробляв документи, які дозволяли чоловікам призовного віку нелегально перетнути кордон, повідомили у прес-службі ДБР у понеділок, 5 червня.

За даними правоохоронців, посадовець ТЦК спільно з колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином брали хабарі за підробку документів про придатність призовників та «консультували» щодо перетину кордону. Спільники злочинця виступали як посередники для передачі грошей від ухилянтів.

«Встановлено, що посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку. Спільники підшукували та консультували «клієнтів» щодо виїзду до Молдови та Угорщини, виконували роль посередників при передачі хабарів. Зловмисники брали від 6 до 10 тис. доларів. Вартість залежала від стану здоров’я та віку ухилянтів, чим старше – тим дешевше», – повідомили у прес-службі ДБР.

Спільників посадовця ТЦК затримали на гарячому, під час отримання хабаря у 8000 доларів. Правоохоронці задокументували дві «справи» злочинців на 14 тис. доларів. Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон та сприяння цьому переправленню). Чоловікову загрожує до 9 років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років, а також конфіскація майна.