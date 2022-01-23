Києво-Святошинський райсуд Київської області 21 січня у підготовчому засіданні закрив справу про загибель 17-річного хлопця. Його в липні 2020 року побили п’ятеро нападників, однак справу розслідували як хуліганство, а не як умисне вбивство чи спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувальний акт щодо п’яти осіб передали до суду із запізненням на чотири дні, тому кримінальне провадження підлягало закриттю.

«Нанесено 33 удари тупим предметом (битою)… Інкримінували хуліганство (ч.4 ст. 296 КК України), ст. 115 КК України виключили з обсягу обвинувачення за два тижні до направлення обвинувального акту до суду… Я вступила в справу лише влітку цього року, зробила незалежну експертизу, яка встановила причинно-наслідковий зв’язок між побиттям та смертю… Це не переконало суддю Ганну Перекупку», – написала адвокатка сім’ї загиблого хлопця Марина Ільяшенко.

Як зазначає «Судовий репортер», кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. У цій справі обвинуваченим інкримінували ч.4 ст. 296 ККУ – злочин проти громадського порядку.

«Частину 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) взагалі проігнорували… а 115 КК (умисне вбивство) виключили за два тижні до скерування обвинувального акту до суду», – зазначила адвокатка.

Подія сталася 12 липня 2020 року близько 22 години 30 хвилин в селі Малютянка на Київщині. Обвинувачені напідпитку на вулиці підійшли до неповнолітнього та почали безпричинно чіплятися та висловлюватися нецензурними словами. Потім стали бити хлопця кулаками по голові й тулубу.

Двоє чоловіків утримували потерпілого за руки, тоді як інший «за допомогою пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень предмета, який був заздалегідь принесений з собою з місця проживання», завдав декілька ударів по різним частинам тіла.

Свої хуліганські дії п’ятеро нападників зухвало продовжували протягом тривалого часу і припинили лише після втручання сторонніх осіб. Потерпілий впав на землю, втративши свідомість. З місця вилучили ніж і дерев’яну биту.

За висновком судмедексперта, смерть юнака настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця з розвитком серцево-легеневої недостатності на фоні хронічного катарального бронхіту та алкогольної інтоксикації (1,26 %). Тілесні ушкодження – синці, садна, крововиливи і неповний перелом 8-го ребра, за оцінкою експерта, мають ознаки легких тілесних ушкоджень та в прямому причинному зв’язку з настанням смерті не перебувають.