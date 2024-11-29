Кордон «пара» перетинала рейсовим автобусом

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Рава-Руська», прикордонники Львівщини викрили псевдоподружжя. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

24-річна жінка з інвалідністю II групи уклала шлюб із своїм 22-річним троюрідним братом. Кордон пара перетинала пізно ввечері рейсовим автобусом.

Спочатку чоловік казав, що вони їдуть до Варшави нібито знайомити дружину з його батьками. Коли ж чоловік зрозумів, що його справжні наміри викрито, розповів правду.

«Шлюб подружжя уклало всередині листопада, а винагороду за таку послугу, що становила від двох до п’яти тисяч доларів США, мала отримати мати жінки», – повідомили деталі прикордонники.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили Нацполіцію.