За скоєне українки заплатять штраф

На Закарпатті на митному посту «Астей» у двох українок виявили незадекларовані 90 тисяч євро, які ті хотіли вивезти в Угорщину. За скоєне жінки заплатять штраф.

Як повідомили у Закарпатській митниці 19 лютого, українки їхали до Угорщини у приватних справах. Митний контроль проходили через «зелений коридор».

«У ході митного контролю було задіяно кінолога з чотирилапим лабрадором Балу, який натренований на пошук валюти. Готівкові кошти виявлено у транспортному засобі на задньому сидінні серед особистих речей жінок, що знаходилися в сумочках. Будь-які документи, які б підтверджували легальність – дозволи банківських установ на вивезення виявленої суми валюти, жодна з громадянок при собі не мала», – інформують у Закарпатській митниці.

На українок склали протоколи про порушення митних правил за ч.1 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. За законом, через кордон України без письмового декларування можна перевозити готівкову валюту і банківські метали вартістю, що не перевищує 10 тис. євро.