На Луганщині під службовим автомобілем Служби безпеки України знайшли вибуховий пристрій. За інформацією ЗМІ, в цьому авто їхав перший заступник начальника управління СБУ в регіоні.

Прес-служба поліції Луганщини повідомила, що отримала повідомлення про ймовірне мінування службової машини в четвер, 29 липня. Працівники СБУ зазначили, що знайшли під авто невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші поліцейські. Вони евакуювали працівників з адміністративного будинку управління та оточили територію навколо місця події.

Вони виявили прикріплений до днища автомобілю предмет, з якого стирчали кілька дротів різного кольору. Саму сумку з невідомим пристроєм вилучили.

Згодом «РБК-Україна» та LIGA.net із посиланням на джерела повідомили, в цьому автомобілі їхав перший заступник начальника управління Служби безпеки України в Луганській області.

«Намагалися підірвати першого заступника начальника управління СБУ в Луганській області», – повідомив LIGA.net співрозмовник в силових структурах.