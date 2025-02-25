«Стрела-10М4» – одна з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стрела-10»

На Луганщині військові Сил безпілотних систем завдали успішного удару по російському сучасному зенітно-ракетному комплексу «Стрела-10М4». Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили у Telegram-каналі Сил безпілотних систем.

Зазначається, що російський ЗРК уразили за допомогою дрона оператори 412-го полку NEMESIS.

«Її (системи, – ред.) завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів. Але наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі», – йдеться у повідомленні.

Зенітно-ракетний комплекс «Стрела-10М4» (9К35М4) – одна з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стрела-10», призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Модернізований ЗРК може працювати в будь-який час протягом доби та за умов обмеженої видимості. Він почав надходити на озброєння російської армії у 2015 році.

«Стрела-10М4» оснащений чотирма 120-міліметровими ракетами на пусковій установці та чотирма запасними, що розташовані в бойовому відділенні. Він здатний уражати цілі на відстані до 5 км і на висоті від 10 м до 3,5 км. Комплекс може працювати автономно, відстежуючи цілі в заданому секторі. Відсутність радіовипромінювання дозволяє уникнути його виявлення засобами технічної розвідки. ЗРК оснащений чотирма 120-міліметровими ракетами на пусковій установці та чотирма запасними, що розташовані в бойовому відділенні.

Як зазначили Сили безпілотних систем, це вже другий знищений ЗРК «Стрела» і загалом п’ятий уражений комплекс ППО, підрозділами СБС у лютому.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що біля Покровська Донецької області вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка».