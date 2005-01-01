Мешканець Червонограда упав у колодязь та загинув

Нещасний випадок стався у неділю, 1 квітня, у Червонограді на Львівщині. У Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з дачних кооперативів загинув чоловік.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС, чоловік впав у криницю, що розташована на території приватного подвір’я на вул. Львівський, 62 у Червонограді. Глибина криниці близько 4 м. Рятувальники відкачали воду з криниці та за допомогою рятувальної мотузки витягнули на поверхню тіло мужчини, без ознак життя.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий – 46-річний мешканець Червонограда. За попередньою інформацією, чоловік впав у колодязь із власної необережності.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».