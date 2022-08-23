Рятувальники витягнули чоловіка з колодязя та передали медикам

У селі на Львівщині 44-річний чоловік вийшов покурити, сперся на колодязь та у нього. Як повідомили рятувальники, колодязь був глибиною у 10 метрів, але їм вдалось врятувати чоловіка.

ДСНС Львівщини повідомила, що випадок трапилася у селі Павлів Червоноградського району. На території приватного господарства 44-річний чоловік впав в колодязь з водою, діаметром 1 м та глибиною 10 м.

Як з’ясувалось на місці події чоловік вийшов на подвір’я, щоб покурити спершись на колодязь не втримався і впав у нього. Чоловік кликав на допомогу, на щастя селом проходив небайдужий чоловік і почув, як хтось кличе на допомогу. Перехожий зрозумів, що йому не під силу допомогти чоловікові і одразу викликали рятувальників.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки потерпілого було витягнуто з колодязя та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Після огляду медиками чоловік від госпіталізації відмовився.