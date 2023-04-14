Набір до до штурмової бригади «Лють» продовжили до травня

Станом на початок квітня до штурмової бригади «Лють» Національної поліції зголосилися 569 цивільних мешканців Львівщини. Працівники поліції становлять невелику частку новобранців. До бригади вступили 50 діючих працівників поліції Львівщини.

«Станом на 4 квітня до Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада «Лють» Національної поліції України вступили 50 працівників з числа поліцейський ГУНП у Львівській області», ­ – повідомили в поліції Львівщини, відповідаючи на інформаційний запит ZAXID.NET.

Також до участі в бригаді зголосилися 569 цивільних добровольців, які є мешканцями Львівщини.

У більшості областей до бригади «Лють» зголосилися по кілька сотень добровольців, вони вже розпочали навчання. Невелику частку серед новобранців становлять працівники поліції. Наприклад, на початок березня на Київщині до лав бригади зголосилися понад 300 цивільних, а також 120 поліцейських. На початок квітня на Рівненщині 54 працівники обласної поліції вступили до бригади «Лють».

Нагадаємо, на початку лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування добровольчих штурмових бригад «Гвардія наступу». До різних штурмових бригад зголосились близько 30 тис. добровольців.

Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на спеціальному сайті або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон». Пізніше було оголошено про створення ще одної бригади «Хартія» в складі Нацполіції.

Сформовані бригади мають підсилити Сили оборони під час майбутнього контрнаступу. Бригада «Лють» налічуватиме 4300 бійців по всій Україні, складатиметься з полків та батальйонів. Набір до штурмових бригад продовжили до травня для формування резерву.