На Львівщині двох дітей намагались незаконно вивезти за кордон

У суботу, 31 березня, та вночі 1 квітня прикордонники затримали двох жінок, що намагались незаконно вивезти дітей до Польщі. Про це інформує Держприкордонслужба України.

Зокрема, 1 квітня вночі у пункт пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, прибула громадянка України з дитиною 2012 року народження. Під час перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батька на вивіз дитини за межі країни підроблений. Адже чоловік на момент видачі цього доручення знаходився за кордоном.

Аналогічне правопорушення зафіксоване на залізничній станції «Мостиська» 31 березня. Співробітники прикордонного відомства під час здійснення заходів контролю виявили в українки підроблене доручення на вивіз дитини 2005 року народження.

Про ці факти було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого злочину передбаченими ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Державна прикордонна служба України нагадує, якщо дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документа слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.