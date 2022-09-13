Прокурори спільно зі слідчими та оперативниками затримали митника

Інспектор митного поста «Яворів» вимагав та отримав 8,8 тис. доларів хабара за безперешкодне перевезення 2,5 кг коштовностей. Суд уже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його також відсторонили від посади.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у серпні 2022 року головний державний інспектор відділу митного оформлення одного з митних постів на Львівщині пообіцяв львів’янці безперешкодне перевезення через кордон коштовностей загальною вагою майже 2,5 кг без документального підтвердження їх походження та поза митним контролем. Свої послуги підозрюваний оцінив в 8800 доларів США.

Правоохоронці не розголошують, де саме працює митник, але, за даними ZAXID.NET, йдеться про митний пост «Яворів».

Прокурори спільно зі слідчими та оперативниками затримали службовця в порядку ст. 208 КПК України під час отримання останньої частини траншу. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено його від посади. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.