На момент прибуття вогнеборців дах будинку був охоплений вогнем

У суботу вночі, 15 квітня, в селі Потелич на Львівщині сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло людини.

За інформацією ДСНС Львівщини, пожежа сталася о 01:24 в дерев’яно-цегляному житловому будинку на вул. Миру,101 в селі Потелич.

На момент прибуття вогнеборців дах будинку був охоплений вогнем. Рятувальники включились у спеціальні засоби індивідуального захисту і почали ліквідовувати займання.

Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку та пошкодив стіни. На місці пожежі виявили тіло людини, особу якої встановлюють.

Гасили пожежу вісім рятувальників та три одиниці спецтехніки.