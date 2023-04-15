На Львівщині під час гасіння пожежі у будинку виявили тіло людини
До теми
У суботу вночі, 15 квітня, в селі Потелич на Львівщині сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло людини.
За інформацією ДСНС Львівщини, пожежа сталася о 01:24 в дерев’яно-цегляному житловому будинку на вул. Миру,101 в селі Потелич.
На момент прибуття вогнеборців дах будинку був охоплений вогнем. Рятувальники включились у спеціальні засоби індивідуального захисту і почали ліквідовувати займання.
Вогонь знищив дах, перекриття, речі домашнього вжитку та пошкодив стіни. На місці пожежі виявили тіло людини, особу якої встановлюють.
Гасили пожежу вісім рятувальників та три одиниці спецтехніки.