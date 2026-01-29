На Львівщині показали, як працює проєкт підтримки сімей із маломобільними людьми
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 січня
У четвер, 29 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Всетурбота: медико-соціальна допомога вдома». Як живуть родини, що доглядають маломобільних рідних удома.
- Відлига на Львівщині завершується. Яку погоду найближчими днями прогнозують у Львові.
- Пункти незламності напоготові. У Львові є 21 місце, де можна зігрітися і зарядити гаджети.
