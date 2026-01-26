Підозру повідомили службовцю відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту однієї з громад Львівського району

На Львівщині правоохоронці викрили чиновника сільської ради, який на закупівлі генераторів завдав громаді збитків на майже пів мільйона грн. Про це у понеділок, 26 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Встановлено, що у 2024 році підозрюваний, який на той час обіймав посаду інспектора відділу однієї з сільських рад, організував відкриті торги з закупівлі двох генераторів за завищеною вартістю та з єдиним наперед визначеним учасником.

Надалі між сільською радою та приватним підприємством, «переможцем» торгів, було укладено угоду про постачання генераторів за ціною, яка перевищувала їх фактичну вартість більше ніж на 480 тис. грн. Таким чином сільській раді було завдано збитків на вказану суму.пів

Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – нічний домашній арешт. Також його було відсторонено від посади.

Як уточнили у Львівській обласній прокуратурі, підозру повідомили службовцю відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту однієї з територіальних громад Львівського району.