Рятувальники за допомогою триноги та верхолазного спорядження витягнули тіло 77-річної жінки без ознак життя на поверхню

В селі Почаєвичі Дрогобицького району Львівщини рятувальники витягнули із колодязя тіло 77-річної жінки. Про це повідомили у 2-му Спеціальному центрі реагування ДСНС України.

«18 березня о 08:55 до оперативного чергового 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України надійшло повідомлення від Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області про те, що в селі Почаєвичі Дрогобицького району на подвір’ї приватного господарства в колодязі виявлено тіло жінки 1947 року народження», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники за допомогою триноги та верхолазного спорядження витягнули тіло 77-річної жінки без ознак життя на поверхню та передали працівникам поліції. Деталі події встановлюють правоохоронці.