На Львівщині шукають чоловіка, який міг втопитися у водоймі в Кам'янка-Бузькому районі

Одяг місцевого мешканця виявили на березі водойми у с. Дідилів

У неділю, 19 серпня, близько 9:45 надійшла інформація, що у с. Дідилів Кам’янка – Бузького району, можливо, втопився місцевий мешканець.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту населення ЛОДА, під час огляду водойми рятувальники Львівської аварійно-рятувальної групи виявили на березі водойми одяг.

За попередньою інформацією, одяг належав 37-річному місцевому мешканцю. Проте, як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, станом на ранок понеділка, 20 серпня, тіла зниклого не виявлено.

Обставини події з’ясовуються.