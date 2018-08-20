На Львівщині шукають чоловіка, який міг втопитися у водоймі в Кам'янка-Бузькому районі
Суспільство — Ольга Гринько, 20 серпня4090
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Одяг місцевого мешканця виявили на березі водойми у с. Дідилів
У неділю, 19 серпня, близько 9:45 надійшла інформація, що у с. Дідилів Кам’янка – Бузького району, можливо, втопився місцевий мешканець.
Як повідомили в департаменті цивільного захисту населення ЛОДА, під час огляду водойми рятувальники Львівської аварійно-рятувальної групи виявили на березі водойми одяг.
За попередньою інформацією, одяг належав 37-річному місцевому мешканцю. Проте, як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, станом на ранок понеділка, 20 серпня, тіла зниклого не виявлено.
Обставини події з’ясовуються.
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