Власник дачі поблизу Городка загинув, перелазячи власну огорожу

Чоловік пробив металевим прутом артерію на нозі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:425840

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Власник дачі поблизу Городка загинув, перелазячи власну огорожу
фото умовне
Чоловік перелазив через огорожу на своїй дачі

У Городоцьке відділення поліції у неділю, 1 квітня, надійшло повідомлення про те, що в одному з дачних кооперативів загинув чоловік. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, нещасний випадок, внаслідок якого загинув 56-річний чоловік, стався на території дачного кооперативу «Сокіл 3» у с. Бартатів, що у Городоцькому районі.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, 56-річний місцевий мешканець перелазив через огорожу, зачепився за металевий прут та пошкодив артерію на нозі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, загиблий, 56-річний місцевий мешканець, щоби потрапити на свою дачну ділянку, перелазив через огорожу, зачепився за частину металевого прута та пошкодив артерію на нозі. Злізти з огорожі самостійно чоловік не зміг. Він устиг зателефонувати до свого товариша та покликати його на допомогу. Проте, коли той прибіг, чоловік уже помер.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

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