Турківський районний суд Львівської області оштрафував Артема Кличка, який незаконно перетнув кордон України з Польщею. Тепер він має сплатити 3400 грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, ввечері 2 червня 2024 року українець незаконно перетнув державний кордон з України з Польщею поза пунктом пропуску. Сталося це на території Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області. Наступного дня порушника кордону затримали польські прикордонники і передали українським колегам.

В матеріалах справи зазначається, що Артем Кличко прибув до села Боберка Самбірського району Львівської області з Києва. Добирався туди він залізничним транспортом та автобусом.

На судове засідання обвинувачений не прибув, однак подав заяву про розгляд справи без його участі, також зазначив, що свою вину визнає.

Турківський районний суд Львівської області визнав винним Артема Кличка у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та вирішив оштрафувати його на 3400 грн. Також він має сплатити 605,60 грн судового збору.

Штраф має бути сплачений протягом п’ятнадцяти днів після вручення постанови. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти.