Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним 21-річного мешканця Стебника в умисному вбистві і призначив йому 7,5 роки ув’язнення. Відповідний вирок Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив 14 серпня.

Як йдеться у матеріалах справи, конфлікт трапився уночі 22 червня 2024 року. Любомир Дибач разом зі своїм товаришем перебували у місцевому парку. Близько 2:00 ночі до них підійшов інший знайомий, який був у нетверезому стані. Він відтягнув Любомира Дибача убік і завдав удару у голову.

Оскільки нападник був фізично сильнішим, а Дибач мав травму руки та проблеми з психічним здоров’ям, то розумів, що не може протистояти і намагався втекти. Проте нападник зі своїм другом наздогнали Любомира Дибача. Той, захищаючись, витягнув ніж та попередив, щоб нападник не підходив.

Однак це не зупинило нападника і він почав бійку. Любомир Дибач завдав чоловікові п’ять ударів ножем у груди, унаслідок чого той помер. Суд спростував доводи обвинуваченого про те, що той не мав наміру вбивати нападника і завдав смертельні удари, захищаючись. Також суд встановив, що Дибач не перебував у стані психічного розладу і усвідомлювавав свої дії.

В свою чергу мати загиблого домоглася стягнення 400 тис. грн моральної компенсації. Вона зазначила, що син був її єдиною дитиною та опорою, а його смерть повністю змінила її життя.

До вступу вироку в законну силу Любомир Дибач залишатиметься під вартою. Варто зазначити, що від 22 червня 2024 року Любомир Дибач перебував під цілодобовим домашнім арештом. За ч. 7 ст. 72 ККУ три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.