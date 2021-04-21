Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини вирішив вилучити мопед у п’яного водія, а також оштрафувати на 34 тис. грн та позбавити водійських прав на три роки. Щоправда за рішенням суду виручені від продажу мопеда гроші повернуть водію.

Як вказано у постанові суду, вночі 24 березня на трасі Турка – Пісочне затримали водія мопеда Honda Dio з явними ознаками сп’яніння. Перевірка підтвердила, що водій був п’яним. Скільки саме проміле виявили у водія у постанові суду не вказують. На судове засідання чоловік не з’явився.

Його уже вдруге протягом року затримують п’яним за кермом. Перше затримання відбулось у серпні 2020 року – він теж керував мопед. Тоді перевірка на алкотестері показала 2,40 проміле. Його оштрафували на 10,2 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. Проте чоловік знову сів нетверезий за кермо.

Дослідивши матеріали справи, суддя Зоряна Павлів визнала водія винним у повторному протягом року керуванні транспортним засобом у нетверезому стані. Його оштрафували на 34 тис. грн, позбавили водійських прав на три роки, а також примусово вилучать мопед. Проте у рішенні суду вказано, що йдеться про «оплатне вилучення», тобто виручену суму за продаж мопеда повернуть її попередньому власнику.