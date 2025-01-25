Фіктивне подружжя під час спроби виїхати за кордон

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок мешканці Черкас із другою групою інвалідності, яка уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним чоловіком для його втечі за кордон. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором та отримала умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, уродженка міста Черкаси Оксана Залозна 21 січня 2025 року намагалась виїхати до Польщі через пункт пропуску «Краківець – Корчова» разом із своїм чоловіком. У жінки є друга група інвалідності, то ж військовозобов’язаний їхав, як її супроводжуючий. Проте правоохоронці встановили, що їхній шлюб фіктивний.

Щодо жінки порушили кримінальну справу за ч.1 ст.332 (незаконне переправлення чоловіка за кордон). У підготовчому засіданні вона підтвердила, що уклала фіктивний шлюб з ухилянтом, щоб він міг виїхати за кордон.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали, затвердила угоду про визнання винуватості, яку обвинувачена уклала з прокурором. Мешканці Черкас призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.

Нагадаємо, що нещодавно звинувачений у фіктивному шлюбі чоловік виграв суд у прикордонників та скасував заборону на перетин кордону. Він довів, що прикордонники не мають повноважень визначати фіктивний шлюб чи ні.