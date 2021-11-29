На Львівщині у криниці знайшли тіло 34-річної жінки
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Тіло жінки з криниці витягали рятувальники
У неділю, 28 листопада, у селищі Дубляни Самбірського району на Львівщині у криниці виявили мертвою 34-річну жінку.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, інцидент стався близько 15:00. У криниці приватного господарства на вул. Шевченка у селищі Дубляни знайшли тіло 34-річної місцевої мешканки.
Тіло на поверхню підняли надзвичайники. Усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, на тілі загиблої не виявлено слідів насильницької смерті. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.
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