Чоловік перевозив 75 коробок з електронними сигаретами

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, який перевозив незадекларовані електронні сигарети вартістю приблизно 4 млн грн. За кермом транспорту перебував 35-річний українець. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у неділю, 6 серпня, розповіли, що вилучили сигарети.

«Мікроавтобус Mercedes прямував в Україну. За ініціативи прикордонників авто скерували для додаткової перевірки. В ході спільного з працівниками митниці огляду правоохоронці виявили серед особистих речей пасажирів незадекларований товар. У багажному відділенні мікроавтобуса мешканець Львівщини приховав 75 ящиків з електронними сигаретами», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Незадекларований вантаж знайшли у пункті пропуску «Шегині» (Фото прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби)

Загалом чоловік перевозив приблизно 17 тис. штук електронних сигарет. Працівники митниці склали протокол та вилучили вантаж.

Нагадаємо, що наприкінці липня у пункті пропуску «Шегині» 22-річний мешканець Чернівців перевозив незадекларований одяг, взуття та аксесуари.