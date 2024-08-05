На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був охоплений вогнем

У неділю, 4 липня, на Львівщині внаслідок пожежі в автомобілі Nissan Leaf 41-річний водій отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

«4 серпня о 11:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Чолгині Яворівського району. Пожежа виникла в автомобілі Nissan Leaf», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був охоплений вогнем. Внаслідок пожежі 41-річний водій отримав опіки ІІ ступеня важкості, його госпіталізували до лікарні св. Луки, що у Львові.

Як уточнили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, автомобіль загорівся під час руху. Водій не міг одразу вийти з авто, оскільки заблокувалися усі двері. Однак згодом він таки вибрався на вулицю ще до приїзду рятувальників. Внаслідок пожежі автомобіль Nissan Leaf згорів повністю. Зазначимо, це електромобіль. До ліквідації пожежі залучали вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Як розповіли ZAXID.NET у лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова, пацієнт перебуває у важкому стабільному стані, має близько 30% опіків тіла. Зараз він перебуває в палаті інтенсивної терапії, йому медики надають усю потрібну допомогу.