Автобус міжнародного сполучення на смерть збив пішохода

У середу, 30 жовтня, на трасі Львів – Шегині поблизу села Вовчухи Львівського району під колесами рейсового автобуса маршруту «Харків – Кобленц» загинув 32-річний пішохід.

За даними поліції Львівщини, 46-річний водій автобуса Setra, житель Київської області, здійснив наїзд на 32-річного пішохода, мешканця одного з сіл Яворівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

Cмертельна аварія на трасі «Львів-Шегині»

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. За даними ZAXID.NET, у ДТП пострапив автобус, що рухався за маршрутом «Харків – Кобленц» (Німеччина).