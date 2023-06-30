Вбивця проведе у в'язниці сім років

На Львівщині суд визнав 24-річного мешканця Жовкви Андрія Суханова винним у смерті 47-річного чоловіка й ув'язнив на сім років. Засуджений ввечері 21 березня 2023 року жорстоко побив знайомого. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 30 червня, розповіли, що потерпілий помер вдома на наступний день після побиття.

«24-річний чоловік прийшов додому до 47-річного місцевого мешканця. Він вирішив "провчити" потерпілого, бо останній нібито систематично крав чужі речі. Під час конфлікту обвинувачений почав бити чоловіка руками та ногами. Після чого вивів його на подвір'я, де продовжив бити навіть після того, як той впав на землю. Запримітивши поруч цеглу, він взяв її та почав завдавати удари по спині жертви», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що, згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, суд виніс вирок 19 червня. У вироку йдеться, що засуджений визнав провину. Чоловік зазначив, що за кілька днів після побиття прийшов до потерпілого та знайшов його мертвим.

«Після цього він зразу побіг до сестри вбитого, щоб вона викликала поліцію. Коли приїхали працівники поліції, то чоловік зізнався у вчиненому. За його словами, конфлікт виник, бо сусіди жалілись на 47-річного чоловіка через крадіжки. Побиття відбувалося на подвір'ї та у будинку потерпілого. Обвинувачуваний зазначив, що після бійки потерпілий самостійно пішов у будинок, а наступного дня виходив у місто», – йдеться у матеріалах справи.

Нагадаємо, що у Яворівському районі Львівщини чоловік вбив співмешканку й сам викликав поліції. Докази злочину знайшов собака правоохоронців.