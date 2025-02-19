Ухилянта автомобілем мали доправити в Рівненську область, а далі до кордону з Білоруссю

Поліцейські спільно з прокурорами спецпрокуратури у сфері оборони затримали 27-річного мешканця Яворівського району Руслана Льоду за переправлення ухилянтів. За 9 тис. доларів він обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі через Білорусь.

Як повідомили у середу, 19 лютого, в поліції та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний за 9 тис. доларів пообіцяв трансфер до країн Євросоюзу через Білорусь. Відповідно до розробленого плану, військовозобов’язаного мав забрати водій, доставити у Рівненську область і поселити у готелі, а наступного дня довести до кордону.

«Переправник запевнив чоловіка, що по той бік лінії розмежування його зустрінуть іноземні прикордонники і допоможуть дістатися до Польщі, де він зможе оформити статус біженця. Щоб у клієнта не виникало проблем із правоохоронцями, підозрюваний дав йому незаповнені бланки повісток, які він мав пред’явити у разі перевірки», – сказано в повідомленні спецпрокуратури.

Затримання відбулося по дорозі до пункту відправлення

27-річного організатора та його 45-річного спільника затримали на околиці села Великосілки Львівської області, одразу після отримання від клієнта 9 тис. доларів.

Під час обшуків у автомобілі та у помешканні підозрюваного організатора вилучили готівку, чорнові записи, засоби зв’язку та інші речові докази. Затриманому 27-річному мешканцю Яворівщини повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

За інформацією ZAXID.NET, затриманим за підозрою в переправленні ухилянтів виявився раніше судимий за бійки та дрібне хуліганство мешканець Яворівщини Руслан Льода.