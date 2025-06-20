Тернополянина затримали під час передачі грошей

На Львівщині затримали 41-річного мешканця Тернополя, якого підозрюють у виготовленні фіктивних документів ухилянтам для перетину кордону. За свої послуги він отримував 18500 доларів.

Як повідомила 20 червня Львівська обласна прокуратура, тернополянин організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Він виготовляв їм фіктивні документи, які дають можливість безперешкодно виїхати за межі України. У них зазначалося, що чоловік непридатний до проходження військової служби за станом здоров’я.

З метою конспірації, частину коштів – 15 тис. доларів, фігурант сказав передати на одній із автостанцій Львова водієві автобуса. Йому про цю схему нічого не було відомо, тому він погодився преедати гроші. Решту суми орагнізатор отримував за фактом успішного переправлення через кордон.

Клієнти платили організатору схеми 18,5 тис. доларів (фото прокуратури)

41-річному мешканцю Тернополя за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через кордон. Його взяли під варту з правом внесення застави.