Уродженця Росії затримали за переправлення ухилянтів

СБУ спільно з поліцейськими викрили на Львівщині 70-річного уродженця Росії, який організував схему незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку.

Як повідомили у четвер, 19 червня, в СБУ Львівщини, організатор оборудки за гроші пропонував декілька варіантів втечі за кордон.

«Серед запропонованого ухилянт мав змогу виїхати без належних документів під виглядом пасажира у фурі, яка виконувала міжнародні рейси. Інші маршрути нелегального перетину держкордону пролягали в обхід контрольно-пропускних пунктів на Закарпатті, або ж через один із пунктів пропуску на Одещині», – йдеться в повідомленні СБУ.

Переправника затримали під час одержання грошей

Вартість таких послуг становила 15 тис. доларів одного ухилянта. Затримали організатора на гарячому під час одержання від клієнта другої частини грошей – 14500 доларів.

Зловмиснику повідомили про підозру за незаконне переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). У СБУ Львівщини уточнили ZAXID.NET, що організатором виявився 70-річний уродженець Росії, який проживає на Волині. Винуватцю загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.