Військовому загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України викрила на шпигунстві мобілізованого до ЗСУ чоловіка, який поновився на службі після СЗЧ за завданням Росії. Він наводив російські атаки на зʼєднання Сил оборони на Миколаївщині та Одещині, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 7 вересня.

За даними українських спецслужб, росіяни завербували чоловіка, коли той самовільно покинув місце служби і шукав легких заробітків у телеграмі. Йому дали завдання поновитися на службі в артилерійській бригаді та фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

«Крім цього, рашисти сподівалися отримати від “крота” персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті. Зібрану інформацію для подальшого “звіту” для ФСБ агент накопичував у вигляді скриншотів гугл-карт із позначками українських об’єктів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Для звʼязку з росіянами чоловік використовував анонімний чат у месенджері. Кіберфахівці СБУ викрили зловмисника, задокументували його дії та затримали його за місцем несення служби.

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Під час обшуків у військового вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ. Працівники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони у зоні діяльності шпигуна.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі.