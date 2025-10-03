Таблицю встановлять на фасаді будинку №48 на вул. Єфремова у Львові

На будинку, біля якого 30 серпня вбили політика та Героя України Андрія Парубія, встановлять меморіальну таблицю. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні в пʼятницю, 3 жовтня.

Таблицю встановлять на фасаді будинку №48 на вул. Єфремова. Як повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, зовнішній вигляд таблиці погодили із родиною Андрія Парубія. На таблиці вказана одна із заповідей українського націоналіста:

«Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї».

Меморіальну таблицю відкриють до 40-го дня від загибелі політика.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня посеред вулиці. Кілер замаскувався під курʼєра доставки та втік. За кілька днів за підозрою у вбивстві затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який зізнався у скоєному. Розслідувачі зʼясували, що підозрюваний у вбивстві з 2014 року ненавидів українську владу та заявив, що хоче на обмін у Росію.

1 жовтня президент присвоїв Андрію Парубію звання Героя України. Він був народним депутатом кількох скликань, а у 2014 році, після втечі Віктора Януковича, очолив РНБО. Серед іншого він курував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході України. 14 квітня 2016 року Андрій Парубій став головою Верховної Ради, а в 2019 – народним депутатом від партії «Європейська Солідарність». У останні роки відійшов від публічної політики.