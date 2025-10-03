На місці вбивства Андрія Парубія у Львові встановлять меморіальну таблицю
Вигляд таблиці погодили із родиною політика
На будинку, біля якого 30 серпня вбили політика та Героя України Андрія Парубія, встановлять меморіальну таблицю. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні в пʼятницю, 3 жовтня.
Таблицю встановлять на фасаді будинку №48 на вул. Єфремова. Як повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, зовнішній вигляд таблиці погодили із родиною Андрія Парубія. На таблиці вказана одна із заповідей українського націоналіста:
«Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї».
Меморіальну таблицю відкриють до 40-го дня від загибелі політика.
Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня посеред вулиці. Кілер замаскувався під курʼєра доставки та втік. За кілька днів за підозрою у вбивстві затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який зізнався у скоєному. Розслідувачі зʼясували, що підозрюваний у вбивстві з 2014 року ненавидів українську владу та заявив, що хоче на обмін у Росію.
1 жовтня президент присвоїв Андрію Парубію звання Героя України. Він був народним депутатом кількох скликань, а у 2014 році, після втечі Віктора Януковича, очолив РНБО. Серед іншого він курував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході України. 14 квітня 2016 року Андрій Парубій став головою Верховної Ради, а в 2019 – народним депутатом від партії «Європейська Солідарність». У останні роки відійшов від публічної політики.