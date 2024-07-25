Посадовцю загрожу до дев'яти років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань на Одещині затримали посадовця Державної міграційної служби, який намагався заробити на переправленні ухилянтів до Молдови. Про це у четвер, 25 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у липні 2024 року виконувач обов’язків начальника відділу Державної міграційної служби звернувся до одного із прикордонників, аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Молдови. За задумом посадовця ДМС, прикордонник мав допомагати ухилянтам оминати пункт пропуску. Втім, прикордонник доповів про цю пропозицію керівництву та правоохоронцям.

Військовозобов’язаних, які хочуть незаконно перетнути кордон, посадовець ДМС шукав у соціальних мережах. За таку послугу він вимагав 10 тис. доларів з однієї людини. Він домовився з трьома клієнтами та взяв у них 30 тис. доларів. 9 тис. доларів приніс прикордоннику. 23 липня 2024 року правоохоронці затримали посадовця під час передачі обумовленої суми. Трьох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли покинути Україну, передали прикордонникам, на них складуть адмінпротоколи.

Правоохоронці провели обшуки у затриманого посадовця ДМС та виявили у нього 20 тис. доларів. Також у затриманого знайшли лист-бажання, у якому чоловік написав, що хоче «богатства и изобилия».

Лист-бажання, який написав посадовець ДМС

Посадовцю оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили колишнього військового та його дружину на організації схеми незаконного звільнення військовослужбовців. За даними слідчих, вони підробляли медичні довідки щодо інвалідності у родичів військових. Це давало їм право звільнитися зі служби.