Поліція в межах розслідування призначила низку експертиз

На Одещині розслідують обставини загибелі 16-річного хлопця, який отримав вогнепальне поранення під час фотографування з рушницею. Про це у суботу, 8 березня, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

У поліції повідомили, що трагічний інцидент трапився ввечері у п’ятницю, 7 березня в Подільському районі Одеської області. Тіло юнака правоохоронці виявили вночі 8 березня після того, як отримали звернення місцевої жительки.

За попередніми даними, двоє підлітків пішли до кар'єру, аби постріляти з рушниці, потім вони вирішили сфотографуватися зі зброєю. Під час позування один із підлітків випадково натиснув на курок, внаслідок чого його товариш отримав вогнепальне поранення.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікують вбивство через необережність», – додали у повідомленні.

Наразі в межах розслідування призначили низку експертиз, зокрема для дослідження зброї.

«Поліціянти закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами, зокрема пояснювати: виявлену зброю, бойові припаси чи вибухонебезпечні речовини не слід чіпати, про них відразу треба повідомити на спецлінію Національної поліції за номером 102 або Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101», – наголосили у дописі.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що на Буковині 9-річний хлопчик випадково вистрілив у живіт 14-річному брату із пневматичної рушниці. Підліток зазнав тяжкого поранення, але медикам вдалось його врятувати.