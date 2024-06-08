Батько та односельці намагалися врятувати дитину

У Роздільнянському районі Одещини під час купання у ставку потонув 10-річний хлопчик. Як розповіли у пресслужбі Нацполіції Одеської області у суботу, 8 червня, за дитиною з берега спостерігав батько, але він відволікся.

Подія трапилась ввечері п’ятниці, 7 червня. Батько хлопця та односельці намагалися врятувати дитину.

«Під час того, як син купався, батько, який знаходився на березі, відволікся та випустив малого з поля зору, і той зник. Чоловік разом з односельцями, що були поряд, кинулися його шукати і через деякий час витягнули з води у непритомному стані. Врятувати дитину, на жаль, не вдалося», – повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, окрім загиблого хлопчика, в родині ще шестеро дітей. Правоохоронці зазначають, що сім’я не перебувала на обліку у соціальних служб, а за місцем проживання характеризується позитивно.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок».

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті.

Нагадаємо, у неділю, 2 червня, у селі Сутківці Хмельницької області двоє дітей втонули під час купання у ставку. очевидці дістали з водойми 14-річного підлітка до приїзду співробітників ДСНС, а після обстеження акваторії ставка водолази дістали тіло дівчинки 2013 року народження.