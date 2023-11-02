На Одещині екіпаж швидкої допомагав ухилятам виїхати за кордон

На Одещині СБУ та Нацполіція викрили іноземців та одесита, які переправляли ухилянтів за кордон. Як повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 2 листопада, для цього вони використовували екіпаж швидкої допомоги.

«Такий “трансфер” доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій “зеленці” ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками. У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі “Одеса-Рені” карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, організували незаконні перевезення двоє іноземців, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, та житель Одещини. Їх затримали правоохоронці. Вартість такої послуги становила від 4,8 тис. доларів з одного клієнта. Гроші організатори отримували на банківську картку свого спільника з Півдня.

«Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено: банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та гроші, отримані протиправним шляхом», – повідомили у СБУ.

Наразі всім трьом організаторам незаконної схеми повідомили про підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації дій екіпажа швидкої.