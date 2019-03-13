На Одещині вигоріло 300 гектарів національного природного парку

Площа загоряння в національному заповіднику досягла 300 га

Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували масштабну пожежу в Нижньодністровському національному природному парку в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як розповіли у відомстві, повідомлення про те, що у Білгород-Дністровському районі на 45 кілометрі автошляху Одеса-Рені горить очерет, рятувальники отримали ще вдень 11 березня.

По прибуттю на місце виклику вони встановили, що горить суха трава, очерет та три будівлі на території кооперативу "Маяк": лазня, господарча споруда та двоповерховий житловий будинок. О 16:30 вогнеборці ліквідували загорання будівель на площі 60 кв. метрів.

Втім внаслідок сильного вітру пожежа швидко поширилась на водно-болотяну рослинність Нижньодністровського національного природного парку. Ліквідація вогню ускладнювалась відсутністю під’їздів до осередків пожежі.

Лише о 08:38 вівторка 12 березня пожежу, яка охопила площу в 300 гектарів, вдалося повністю загасити.

За словами рятувальників, з початку 2019 року на території Одеської області виникло 404 пожежі в екосистемах. Вигоріла площа в 483 гектари.

До слова, за минулий тиждень на Львівщині зафіксували близько 400 підпалів сухої трави. Від масштабних пожеж на полях зайнялося 8 будинків.