Наслідки падіння дрона на Одещині

В ніч на неділю, 17 грудня, росіяни вчергове атакували Україну дронами типу Shahed, а також крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це повідомили у Повітряних силах. Один із збитих дронів впав на приватний будинок на Одещині та вибухнув, загинув чоловік.

Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Крилату ракету «Іскандер-К» та керовану авіаційну ракету Х-59 запустили з Криму та окупованої частини Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі», – йдеться у повідомленні.

Повітряні цілі знищили у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Як повідомили у Силах оборони півдня, 7 дронів-камікадзе вдалося збити на Херсонщині та 9 на Одещині. Один із збитих в Одеській області впав на приватний будинок та вибухнув.

«Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники виявили загиблого чоловіка.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 16 грудня, російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 30 БпЛА.