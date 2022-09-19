У командному пункті були навіть БМП

Правоохоронці на околицях звільненої Балаклії Харківської області знайшли запасний командний пункт росіян із технікою, зброєю і боєприпасами, повідомило в понеділок, 19 вересня, Державне бюро розслідувань.

За інформацією правоохоронців, добре замаскований командний пункт вони знайшли під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях. Він розташовувався в підвалі одного з житлових будинків.

«Рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких – постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами», – сказано в повідомленні.

ДБР повідомило, що вилучені боєприпаси та техніку передали підрозділам ЗСУ.

За інформацією ДБР, також у підвалі був запас харчів, які окупанти відбирали у місцевих мешканців.

Збройні сили України звільнили Балаклію від росіян 8 вересня у процесі масштабного контрнаступу. У наступні дні Харківщину майже повністю зачистили від загарбників.