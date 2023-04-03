Президент Болгарії Румен Радев голосує на виборчій дільниці в Софії, 2 квітня 2023

У Болгарії в неділю, 2 квітня, відбулися п’яті за два роки парламентські вибори. За результатами підрахунку 95,89% голосів, до парламенту проходять шість партій.

Найбільше голосів набрали блок партій ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) екс-прем’єра Бойка Борисова та СДС (Союз демократичних сил). Цей блок отримав 26,51% голосів. Далі йде коаліція партій «Продовжуємо зміни» екс-прем’єра Кирила Петкова та «Демократична Болгарія». Цей блок отримав 24,90% голосів. Таким чином, різниця між двома провідними блоками становить понад 38 тис. голосів, пише БНР. Водночас обидва блоки мають проєвропейське спрямування.

На третьому місці опинилася проросійська партія «Відродження». Вона набирає 14,38%. Далі йде «Демократична партія соціалістів», яка представляє турецьку меншину, з результатом 12,95%.

Найменше голосів отримали «Болгарська соціалістична партія», яка теж відома проросійським спрямуванням, і популістична політсила «Є такий народ».

П’яті за два роки парламентські вибори в Болгарії відбулися після того, як у лютому проросійський президент Румен Радев розпустив парламент. Перед розпуском депутати встигли визнати Голодомор геноцидом українського народу і виділити Україні військову допомогу.