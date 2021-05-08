Рятувальники ДСНС зрізали металеву конструкцію

У одному з сіл Кобеляцького району на Полтавщині 6-річний хлопчик наштрикнувся на перевернутий догори металевий стілець. До його порятунку були залучені працівники ДСНС, які зрізали металеву конструкцію, а лікарі провели успішну операцію. Про інцидент, який трапився 7 травня, розповіли в МВС.

За словами батьків, дитина гралися на подвір'ї, де упала та наштрикнулася на перевернутий догори металевий стілець.

Батьки викликали швидку. Хлопчика відвезли до дитячої лікарні у Полтаву. Туди ж викликали рятувальників ДСНС, які зрізали металеву конструкцію.

фото ДСНС

У дитячій міській лікарні Полтави дитині провели складну операцію і витягли залізо з шиї. Лікарі також повідомили, що операція пройшла успішно. Судини та органи шиї не ушкоджені. Хлопчик зараз у реанімації.

«Дитині була успішно проведена складна операція по видаленню металевого прута, судини та органи шиї не ушкоджені. На даний час хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні під наглядом лікарів – реаніматологів. Дитині призначено лікування для запобігання різних ускладнень, в тому числі гнійно – септичних», – повідомили в міській дитячій клінічній лікарні Полтавської міської ради.